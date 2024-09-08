Украина заняла седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2024

Украинская команда вошла в топ-5 по количеству выигранных наград.

В воскресенье, 8 сентября, сборная Украины завершила выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

За 11 соревновательных дней в столице Франции наши паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Это позволило украинской команде занять седьмое место в медальном зачете и стать пятой по количеству наград.

По количеству выигранных медалей это четвертый результат в истории выступлений Украины на Паралимпиадах.

Победителем медального зачета Паралимпиады-2024 с огромным отрывом стал Китай. Атлеты из Поднебесной завоевали 220 медалей, из которых 94 – золотые. На втором месте итогового медального зачета разместилась Великобритания, на третьем – США.

Медальный зачет Паралимпиады-2024 (топ-10)

1. Китай – 220 (94 золотые медали + 76 серебряных + 50 бронзовых)

2. Великобритания – 124 (49 + 44 + 31)

3. США – 105 (36 + 42 + 27)

4. Нидерланды – 56 (27 + 17 + 12)

5. Бразилия – 89 (25 + 26 + 38)

6. Италия – 71 (24 + 15 + 32)

7. Украина – 82 (22 + 28 + 32)

8. Франция – 75 (19 + 28 + 28)

9. Австралия – 63 (18 + 17 + 28)

10. Япония – 41 (14 + 10 + 17)

Украину на Паралимпиаде в Париже представляли 140 атлетов, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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