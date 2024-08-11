Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024: сколько медалей завоевали наши спортсмены

На Играх в Париже украинские олимпийцы выиграли двенадцать наград.

В воскресенье, 11 августа, Украина завершила выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Последним украинским спортсменом, который выступил на ОИ-2024, стал борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе. В схватке за "бронзу" он уступил азербайджанцу Магомедхану Магомедову.

Таким образом, за 16 соревновательных дней на Играх в Париже украинские олимпийцы выиграли двенадцать наград: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Окончательное место Украины в медальном зачете определится после завершения всех соревнований 11 августа.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта.

Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году.

На ОИ-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

Все медали Украины на летних Олимпийских играх

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11 Токио-2020 1 6 12 19 Париж-2024 3 5 4 12

Итоги Олимпийских Игр 2024 для Украины: достижения и успехи

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