Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024: сколько медалей завоевали наши спортсмены

На Играх в Париже украинские олимпийцы выиграли двенадцать наград.
В воскресенье, 11 августа, Украина завершила выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Последним украинским спортсменом, который выступил на ОИ-2024, стал борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе. В схватке за "бронзу" он уступил азербайджанцу Магомедхану Магомедову.
Таким образом, за 16 соревновательных дней на Играх в Париже украинские олимпийцы выиграли двенадцать наград: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Окончательное место Украины в медальном зачете определится после завершения всех соревнований 11 августа.
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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта.
Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году.
На ОИ-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.
Все медали Украины на летних Олимпийских играх
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сидней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афины-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекин-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Рио-2016
|2
|5
|4
|11
|Токио-2020
|1
|6
|12
|19
|Париж-2024
|3
|5
|4
|12
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