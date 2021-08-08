Украина завершила выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио: сколько завоевали медалей

Украина завершила выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио: сколько завоевали медалей

Украинские олимпийцы выиграли 19 наград, одна из которых - золотая.

Украинские спортсмены завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Последней честь нашего государства в столице Японии защищала сборная по художественной гимнастике, которая заняла седьмое место в финале командного многоборья.

Таким образом, за 16 соревновательных дней в Токио украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

"Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба).

(греко-римская борьба). "Серебро": Александр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ); Елена Старикова (велотрек); Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (плавание); Парвиз Насибов (греко-римская борьба).

(бокс); (каноэ); (велотрек); (каратэ); (плавание); (греко-римская борьба). Бронза: Марта Федина / Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт); Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда); Ярослава Магучих (прыжки в высоту); Людмила Лузан (каноэ); Игорь Рейзлин (фехтование, шпага); Дарья Билодид (дзюдо); Станислав Горуна (каратэ); Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба); Михаил Романчук (плавание); Элина Свитолина (теннис); Ирина Коляденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба).

По итогам Олимпиады-2020 Украина займет самое низкое в своей истории место в медальном зачете. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды.

По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей истории. Меньше наград было добыто лишь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро (11 медалей).

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11 Токио-2020 1 6 12 19

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