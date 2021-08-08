Украина завершила выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио: сколько завоевали медалей

Украинские олимпийцы выиграли 19 наград, одна из которых - золотая.
Украинские спортсмены завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Последней честь нашего государства в столице Японии защищала сборная по художественной гимнастике, которая заняла седьмое место в финале командного многоборья.
Таким образом, за 16 соревновательных дней в Токио украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
- "Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба).
- "Серебро": Александр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ); Елена Старикова (велотрек); Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (плавание); Парвиз Насибов (греко-римская борьба).
- Бронза: Марта Федина / Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт); Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда); Ярослава Магучих (прыжки в высоту); Людмила Лузан (каноэ); Игорь Рейзлин (фехтование, шпага); Дарья Билодид (дзюдо); Станислав Горуна (каратэ); Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба); Михаил Романчук (плавание); Элина Свитолина (теннис); Ирина Коляденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба).
По итогам Олимпиады-2020 Украина займет самое низкое в своей истории место в медальном зачете. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды.
По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей истории. Меньше наград было добыто лишь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро (11 медалей).
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сидней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афины-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекин-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Рио-2016
|2
|5
|4
|11
|Токио-2020
|1
|6
|12
|19