Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине: результаты последнего соревнования

Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине: результаты последнего соревнования

Представительница "сине-желтой" команды показала лучший результат в лыжных гонках за последние 8 лет.

В воскресенье, 20 февраля, сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Последними из "сине-желтой" команды на старт в столице Китая вышли лыжницы Марина Анцибор и Виктория Олех - они приняли участие в женском масс-старте.

Борьбу за медали украинки не вели. Лучший результат среди них показала Анцибор - 37 место . Олех финишировала 58-й .

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, "серебро" выиграла Джессика Диггинс из США, а "бронзу" - Кертту Нисканен из Финляндии.

Отметим, что результат Анцибора стал лучшим для Украины в лыжных гонках как на Олимпиаде в Пекине, так и за последние 8 лет.

Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 1:24:54.0

2. Джесси Диггинс (США) +1:43.3

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

...

37. Марина Анцибор (Украина) +10:37.3

58. Виктория Олех (Украина) +21:28.1

Напомним, домой из Игр в столице Поднебесной украинские олимпийцы поедут с одной наградой - фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

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