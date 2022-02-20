Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине: результаты последнего соревнования

Представительница "сине-желтой" команды показала лучший результат в лыжных гонках за последние 8 лет.
В воскресенье, 20 февраля, сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Последними из "сине-желтой" команды на старт в столице Китая вышли лыжницы Марина Анцибор и Виктория Олех - они приняли участие в женском масс-старте.
Борьбу за медали украинки не вели. Лучший результат среди них показала Анцибор - 37 место. Олех финишировала 58-й.
Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, "серебро" выиграла Джессика Диггинс из США, а "бронзу" - Кертту Нисканен из Финляндии.
Отметим, что результат Анцибора стал лучшим для Украины в лыжных гонках как на Олимпиаде в Пекине, так и за последние 8 лет.
Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) 1:24:54.0
2. Джесси Диггинс (США) +1:43.3
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
...
37. Марина Анцибор (Украина) +10:37.3
58. Виктория Олех (Украина) +21:28.1
Напомним, домой из Игр в столице Поднебесной украинские олимпийцы поедут с одной наградой - фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.
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