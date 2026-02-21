Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2026 без медалей

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

Сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2026 без медалей.

Последним соревнованием для Украины на Олимпиаде-2026 должен был стать женский масс-старт в лыжных гонках, который запланирован на день закрытия Игр — субботу, 22 февраля.

Там собиралась принять участие только одна из четырех украинок — Анастасия Никон. Однако из-за болезни украинская лыжница не будет бежать гонку, сообщили эксклюзивно для Суспільне Спорт в сборной Украины.

Таким образом, Украина уже завершила выступления на Олимпийских играх-2026. В копилке "сине-желтых" ни одной награды.

Это третий случай, когда Украина осталась без медалей на зимних Олимпиадах. До этого наша сборная не завоевывала ни одной награды на Играх 2002-го и 2010 годов.

Всего за девять зимних Олимпийских игр (1994-2026) сборная Украины завоевала девять медалей: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".

Зимние Олимпийские игры-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо начались 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.