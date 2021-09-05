Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2020: сколько завоевали медалей

За 12 дней соревнований "сине-желтые" добыли 98 наград, из которых 24 - высшей пробы.
В воскресенье, 5 сентября, сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В течение 12 соревновательных дней 143 наши паралимпийцы боролись за награды в 15 видах спорта.
Последними честь Украины в Токио защищали стрелки - Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник соревновались в стрельбе из винтовки из положения лежа с 50 метров. До финала дошла только Щетник, которая в итоге заняла восьмое место.
Таким образом, на Играх в столице Японии украинские паралимпийцы сумели выиграть 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. "Сине-желтые" финишировали на шестом месте в медальном зачете и стали пятыми по количеству завоеванных наград.
Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.
Украина на летних Паралимпиадах
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сидней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афины-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекин-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Рио-2016
|41
|37
|39
|117
|Токио-2020
|24
|47
|37
|98