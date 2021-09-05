Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2020: сколько завоевали медалей

За 12 дней соревнований "сине-желтые" добыли 98 наград, из которых 24 - высшей пробы.

В воскресенье, 5 сентября, сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В течение 12 соревновательных дней 143 наши паралимпийцы боролись за награды в 15 видах спорта.

Последними честь Украины в Токио защищали стрелки - Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник соревновались в стрельбе из винтовки из положения лежа с 50 метров. До финала дошла только Щетник, которая в итоге заняла восьмое место.

Таким образом, на Играх в столице Японии украинские паралимпийцы сумели выиграть 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. "Сине-желтые" финишировали на шестом месте в медальном зачете и стали пятыми по количеству завоеванных наград.

Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.

Украина на летних Паралимпиадах

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сидней-2000 3 20 14 37 Афины-2004 24 12 19 55 Пекин-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Рио-2016 41 37 39 117 Токио-2020 24 47 37 98

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