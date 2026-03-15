Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2026: сколько медалей завоевали "сине-желтые"
На Паралимпийских играх-2026 украинские спортсмены выбороли 19 наград.
Украина завершила выступления на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Всего наши параатлеты завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступала рекордным составом. Нашу страну представляли 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Церемония закрытия Паралимпиады-2026 состоится сегодня, 15 марта, в 21:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия там россиян и белорусов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.