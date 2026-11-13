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Категория
Проспорт
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Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 с 9 наградами: итоговый медальный зачет

На IV летних юношеских Олимпийских играх в Африке украинские спортсмены завоевали три "золота", три "серебра" и три "бронзы".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины на юношеской Олимпиаде-2026

Сборная Украины на юношеской Олимпиаде-2026 / © НОК Украины

Украина завершила выступления на летних юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходили с 31 октября по 13 ноября в Сенегале, с девятью наградами.

Сборную Украины на IV летних юношеских Олимпийских играх в Африке представляли 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек, которые соревновались в 14 дисциплинах, в том числе в футзале, дзюдо, легкой атлетике, фехтовании, плавании, пляжной борьбе и других.

В целом украинские спортсмены завоевали девять медалей — три "золота", три "серебра" и три "бронзы". В итоговом медальном зачете Украина заняла одиннадцатое место.

Победителем медального зачета стал Китай — 33 награды, из которых 18 — золотых.

Все медали Украины на юношеских Олимпийских играх-2026

"Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Милания Кохан (метание молота), девичья сборная Украины (футзал)

"Серебро": Алина Дмитрук (фехтование), Виталий Тарасюк (спортивная ходьба), Николь Джурик (брейкинг)

"Бронза": Дарья Козка (спортивная ходьба), Никита Кузьменко (пляжная борьба), Евангелина Петрук (бокс)

Медальный зачет юношеской Олимпиады-2026: топ-11

1. Китай — 18 "золота" + 8 "серебра" + 7 "бронза" = 33 медали

2. Япония — 11 + 8 + 9 = 28

4. Египет — 6 + 1 + 5 = 12

5. Эфиопия — 5 + 3 + 0 = 8

6. Сенегал — 5 + 0 + 7 = 12

7. Франция — 4 + 5 + 4 = 13

8. Кения — 4 + 2 + 0 = 6

9. ЮАР — 3 + 5 + 3 = 11

10. Хорватия — 3 + 4 + 0 = 7

11. Украина — 3 + 3 + 3 = 9

Ранее сообщалось, что титулованный украинский призер Олимпиады объявил о завершении карьеры.

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