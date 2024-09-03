Украина завоевала 10 наград в 6-й день Паралимпиады-2024 и подобралась к топ-5 медального зачета

Украина завоевала десять медалей в шестой соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

Во вторник, 3 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

"Золото" завоевали Юрий Шенгур (плавание, 100 м на спине, класс S7), Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т20), Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20) и Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400м, класс Т37).

"Серебро" завоевали Андрей Трусов (плавание, 100 м на спине, класс S7), Даниил Чуфаров (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс S11) и Игорь Нимченко (плавание, 100 м баттерфляем, класс S10).

"Бронзу" выбороли Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т12), Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20) и Елена Федота-Исаева (фехтование на колесных креслах, сабля, одиночный турнир, категория В).

По итогам шести соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 45 медалей: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую.

После шестого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины поднялась в медальном зачете с десятого на седьмое место. По количеству выигранных наград "сине-желтые" продолжают занимать пятую позицию.

Абсолютным лидером медального зачета Паралимпиады-2024 остается Китай (52 золотые, 39 серебряных и 22 бронзовые медали). На втором месте идет Великобритания (30+17+12). Топ-3 замыкает команда США (19+23+11).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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