Украина завоевала 11 наград в третий день Паралимпиады-2024, но опустилась в медальном зачете

По количеству выигранных медалей сборная Украины делит четвертое место с командой США.

Украина завоевала 11 медалей в третий соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В субботу, 31 августа, украинские параатлеты завоевали в Париже 4 серебряных и 7 бронзовых наград.

"Серебро" завоевали Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5), Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12) и Андрей Трусов (плавание, 200м, комплексный стиль, класс SM7).

Бронзовыми призерами стали Виктор Дидух и Ирина Шинкарева (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S12), Антон Коль (плавание, 50 м, спина, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), а также Марина Поддубная (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S11).

По итогам трех соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 19 медалей: одну золотую, девять серебряных и девять бронзовых.

Несмотря на 11 наград в третий день Паралимпиады-2024, Украина опустилась в медальном зачете с 13-го на 20-е место.

В то же время, по количеству выигранных медалей сборная Украины делит четвертое место с командой США. Больше наград завоевали только Китай, Великобритания и Бразилия.

Лидировать в медальном зачете с огромным отрывом продолжает Китай (20 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых медалей). На второй позиции – Великобритания (11+8+6), третьей идет Бразилия (8+3+12).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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