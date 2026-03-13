Украина завоевала 11-ю медаль на Паралимпийских играх-2026

Тарас Радь / Национальный паралимпийский комитет Украины

Реклама

Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Парабиатлонист Тарас Радь стал серебряным призером в спринт-преследовании в классе сидя.

В этой гонке приняли участие еще четверо украинцев: Василий Кравчук финишировал восьмым, Григорий Шимко — девятым, Павел Баль — 12-м, Александр Алексик — 13-м.

Реклама

Это третья медаль Радя на Паралимпиаде-2026. Ранее он завоевал "золото" в спринтерской гонке и выборол "бронзу" индивидуальной гонки.

Это уже 11-я медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Реклама

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.