Украина завоевала 110 наград за десять дней Дефлимпиады и с бешеным отрывом лидирует в медальном зачете

Украина завоевала 110 наград за десять дней Дефлимпиады и с бешеным отрывом лидирует в медальном зачете

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Суле.

В десятый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще семью наградами.

В этот день украинцы смогли добыть по одной золотой и серебряной наградах, а также пять бронзовых медалей.

Отметим, что бадминтонистки Богдана Губанева и Софья Черноморова принесли Украине первую медаль в истории в командном бадминтоне на Дефлимпиадах.

Все медали Украины в десятый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Роман Ященко (греко-римская борьба, 82 кг)

"Серебро":

Карина Завиновская (настольный теннис)

"Бронза":

Богдана Губанева/София Черноморова (бадминтон, женщины, команда),

Виталий Бутенко (греко-римская борьба, 60 кг),

Андрей Косов (греко-римская борьба, 97 кг),

Александр Костик (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, 50 метров, три позиции),

Роксолана Будник (настольный теннис).

Всего у Украины уже 110 наград и лидерство в медальном зачете. К слову, такое количество медалей подняло нашу сборную в топ-3 лучших результата в истории Дефлимпиады. Пока команда делит строчку со сборной США, которая установила свой рекорд еще в 1981 году, однако даже одной медали хватит, чтобы Украина закрепилась в тройке лидеров.

В первую тройку общекомандного зачета также входят США и Япония.

Напомним, что баскетболисты дефлимпийской сборной Украины продолжили победную серию на Дефлимпиаде-2021 и пробились в полуфинал соревнований.

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