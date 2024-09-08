Украина завоевала 12 наград в предпоследний день Паралимпиады-2024: какое место в медальном зачете

В медальном зачете сборная Украины поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим днем.

Украина завоевала двенадцать медалей в предпоследний, десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В субботу, 7 сентября, украинские параатлеты выбороли в Париже пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

"Золото" завоевали Виктор Дидух (настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8), Анастасия Гарник (дзюдо, более 70 кг, класс J1), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 200 м, класс Т35), Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс J2) и Андрей Трусов (плавание, 50 м, баттерфляй, класс S7).

Серебряными призерами стали Марина Литовченко (настольный теннис, одиночный турнир, класс WS6), Евгения Бреус, Надежда Дьолог, Наталья Морквич, Елена Федота-Исаева (фехтование, командный турнир, шпага) и Денис Остапченко (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3).

"Бронзу" завоевали Сергей Паламарчук (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3), Николай Синюк (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2), Юрий Бабинец (пауэрлифтинг, до 88 кг) и Игорь Нимченко (плавание, 200м, комплексный стиль, класс SM10).

По итогам десяти соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 79 медалей: 21 золотую, 26 серебряных и 32 бронзовые.

Перед последним днем Паралимпиады-2024 сборная Украины поднялась с восьмого на седьмое место в медальном зачете и продолжает идти пятой по количеству выигранных наград.

Возглавляет медальный зачет Паралимпиады-2024 с колоссальным отрывом Китай (94 золотые, 73 серебряные и 49 бронзовых медалей). Второе место занимает Великобритания (47+42+31). Топ-3 замыкает команда США (36+41+25).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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