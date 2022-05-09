Украина завоевала 13 наград в седьмой день Дефлимпиады и безоговорочно лидирует в медальном зачете

Украина завоевала 13 наград в седьмой день Дефлимпиады и безоговорочно лидирует в медальном зачете

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В седьмой день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 13 наградами.

Наша команда выиграла 8 золотых, одну серебряную и 4 бронзовые медали. В этот день украинцы поднимались на пьедестал почета в шести разных видах спорта.

Таким образом, после семи соревновательных дней в активе "сине-желтых" 77 наград - 39 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые. Наша сборная продолжает идти абсолютным лидером медального зачета.

Еще несколько дней назад Украина установила национальный рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде. Соответственно, теперь наши спортсмены обновили это потрясающее достижение.

Все медали Украины в седьмой день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Елизавета Топчанюк (велоспорт, критериум)

Назар Левицкий / Анна Федосеева (спортивное ориентирование, смешанная эстафета)

Алексей Лазебник / Инна Афонченко (пулевая стрельба, 10 м пневматический пистолет, микст)

Наталья Урсуленко (легкая атлетика, толкание ядра)

сборная Украины (легкая атлетика, смешанная эстафета 4х400 м)

Максим Овчаренко / Роксолана Будник (настольный теннис, смешанная команда)

Ирина Терещенко (плавание, 100 м брассом),

сборная Украины (плавание, эстафета 4х200 м вольным стилем),

"Серебро":

Екатерина Потапенко (легкая атлетика, семиборье),

"Бронза":

Николай Носенко (легкая атлетика, бег на 100м)

Геннадий Закладной / Юлия Ходько (настольный теннис, смешанная команда)

Владислав Кремляков (плавание, 50 м на спине)

Мария Леванович (тхеквондо, до 67 кг)

Напомним, что Украинские дзюдоисты завоевали восемь наград на кадетском Кубке Европы, который состоялся в румынском Бухаресте.

Читайте также:

Непобедимый украинец одолел мексиканского соперника техническим нокаутом (видео)

Харлан выступила впервые после фиаско на Олимпиаде-2020 - украинку снова постигла неудача

На стадионе оккупированной Новой Каховки коллаборанты провели турнир в честь дня победы (фото)