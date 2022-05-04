Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

Украинская команда триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В первый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, украинская сборная выиграла девять медалей : шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую. А уже на следующий день "сине-желтые" установили потрясающее достижение, завоевав сразу 16 наград.

Во второй соревновательный день наша команда положила в свою копилку 6 золотых, одну серебряную и 9 бронзовых медалей.

Этот успех позволил украинской сборной выйти на первое место в командном зачете. Всего в активе украинских спортсменов сейчас 25 наград: 12 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых.

Все медали Украины во второй день Дефлимпиады

"Золото":

Анна Шостак (дзюдо),

Марина Губанова (карате, до 50 кг),

Екатерина Масло (карате, до 55 кг),

Юрий Гайдученко (карате, до 67 кг),

Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс),

Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина)

"Серебро":

Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг)

"Бронза":

Наталья Ненько (дзюдо),

Екатерина Авдеева (дзюдо),

Владислав Мозырев (дзюдо),

Дмитрий Шеретов (дзюдо),

Елизавета Бондарь (карате, до 61 кг),

Александр Черняев (карате, до 75 кг),

Ирина Терещенко (плавание, 50 метров, брасс),

Анита Махник (плавание, 100 метров, баттерфляй),

женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х100 метров, вольный стиль)

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