Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

Украинская команда триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В первый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, украинская сборная выиграла девять медалей : шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую. А уже на следующий день "сине-желтые" установили потрясающее достижение, завоевав сразу 16 наград.
Во второй соревновательный день наша команда положила в свою копилку 6 золотых, одну серебряную и 9 бронзовых медалей.
Этот успех позволил украинской сборной выйти на первое место в командном зачете. Всего в активе украинских спортсменов сейчас 25 наград: 12 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых.
Все медали Украины во второй день Дефлимпиады
"Золото":
- Анна Шостак (дзюдо),
- Марина Губанова (карате, до 50 кг),
- Екатерина Масло (карате, до 55 кг),
- Юрий Гайдученко (карате, до 67 кг),
- Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс),
- Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина)
"Серебро":
- Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг)
"Бронза":
- Наталья Ненько (дзюдо),
- Екатерина Авдеева (дзюдо),
- Владислав Мозырев (дзюдо),
- Дмитрий Шеретов (дзюдо),
- Елизавета Бондарь (карате, до 61 кг),
- Александр Черняев (карате, до 75 кг),
- Ирина Терещенко (плавание, 50 метров, брасс),
- Анита Махник (плавание, 100 метров, баттерфляй),
- женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х100 метров, вольный стиль)
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