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Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

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Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украинская команда триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В первый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, украинская сборная выиграла девять медалей : шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую. А уже на следующий день "сине-желтые" установили потрясающее достижение, завоевав сразу 16 наград.

Во второй соревновательный день наша команда положила в свою копилку 6 золотых, одну серебряную и 9 бронзовых медалей.

Этот успех позволил украинской сборной выйти на первое место в командном зачете. Всего в активе украинских спортсменов сейчас 25 наград: 12 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых.

Все медали Украины во второй день Дефлимпиады

"Золото":

  • Анна Шостак (дзюдо),
  • Марина Губанова (карате, до 50 кг),
  • Екатерина Масло (карате, до 55 кг),
  • Юрий Гайдученко (карате, до 67 кг),
  • Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс),
  • Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина)

"Серебро":

  • Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг)

"Бронза":

  • Наталья Ненько (дзюдо),
  • Екатерина Авдеева (дзюдо),
  • Владислав Мозырев (дзюдо),
  • Дмитрий Шеретов (дзюдо),
  • Елизавета Бондарь (карате, до 61 кг),
  • Александр Черняев (карате, до 75 кг),
  • Ирина Терещенко (плавание, 50 метров, брасс),
  • Анита Махник (плавание, 100 метров, баттерфляй),
  • женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х100 метров, вольный стиль)

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