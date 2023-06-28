Украина завоевала 18-е "золото" Евроигр-2023 и вплотную приблизилась к лидерам медального зачета

В этот раз украинки стали лучшими в пулевой стрельбе.

Сборная Украины выиграла "золото" в женском командном турнире по пулевой стрельбе на Европейских играх-2023, которые проходят в польском Кракове.

Елена Костевич, Юлия Корыстилева и Анастасия Немец триумфовали в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

Украинки вышли в финал, одержав победу на двух этапах квалификации. В поединке за "золото" наше трио одолело команду Польши со счетом 16:10.

Это третья награда Украины в пулевой стрельбе на Европейских играх-2023. Ранее Елена Костевич выборола "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а Павел и Юлия Коростылевы завоевали "золото" в миксте стрельбы из малокалиберного пистолета на расстоянии 25 метров.

Таким образом, на Евроиграх-2023 сборная Украины уже имеет 35 наград: 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда вплотную приблизилась к лидерам медального зачета – Италии (63 медали: 19 – 19 – 25) и Испании (43 награды: (18 – 11 – 14).

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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Украина на Европейских играх-2023: все награды наших спортсменов, медальный зачет