Украина завоевала 18-ю медаль на Паралимпиаде-2026

Александра Кононова / © Associated Press

Украина завоевала 18-ю медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Александра Кононова выборола "бронзу" в паралыжных гонках на дистанции 20 км вольным стилем в классе стоя.

"Золото" завоевала американка Сидни Петерсон, "серебро" взяла норвежка Вильде Нильсен, которой Кононова проиграла всего 3,8 секунды.

Кроме Кононовой, в этой гонке приняли участие еще три украинки: Людмила Ляшенко заняла 4-е место, Ирина Буй — 5-е, Богдана Конашук — 9-е.

Таким образом, теперь в копилке сборной Украины 18 медалей на Паралимпийских играх-2026: три золотые, семь серебряных и восемь бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Також мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.