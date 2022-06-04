Украина завоевала 18-ю награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике и лидирует в медальном зачете

Украина завоевала 18-ю награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике и лидирует в медальном зачете

Сборная Украины продолжает триумфально выступать на чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Тиране (Албания).

После фантастических медальных успехов Ирины Дехи и Алины Марущак, нашу страну прославил Максим Домбровский. Он в категории до 96 кг выиграл малое "серебро".

В первом виде - рывке - украинец финишировал шестым с результатом 162 кг. Однако в толчке украинец выполнил три чистых попытки и с результатом 207 кг занял второе место.

Кроме малого "серебра" в толчке, Домбровский претендовал и на большую медаль. Максим остановился в шаге от пьедестала, заняв по сумме двух видов четвертое место (369 кг).

До большой "бронзы" украинцу не хватило всего одного килограмма. "Золото" и "серебро" соревнований выбороли армяне Давит Ховханнисян (377 кг) и Ара Аганян (375 кг) соответственно, а замкнул тройку призеров француз Роман Имадушене (370 кг).

Для Максима малое "серебро" стало первым в карьере на взрослом уровне. До этого он поднимался на подиумы европейских соревнований только в юниорских и молодежных категориях.

Всего в копилке сборной Украины уже 18 медалей чемпионата Европы-2022: 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. По общему количеству наград, включая малые и большие медали, украинская сборная возглавляет медальный зачет.

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