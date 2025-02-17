Украина завоевала 30 наград на Играх непокоренных-2025 и заняла третье место в медальном зачете

"Сине-желтые" показали второй лучший результат за свою историю участия в Играх непокоренных.
Сборная Украины триумфально выступила на Играх непокоренных-2025, которые состоялись в канадских Ванкувере и Уистлере.
Наша команда, которую представляли 35 ветеранов и военнослужащих, завоевала 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.
"Сине-желтые" поднялись на пьедестал в семи видах спорта. Наибольшее количество медалей (8) украинцы завоевали в плавании, по 5 наград представителям нашей страны удалось выбороть в лыжных гонках и биатлоне.
Медали Украины на Играх непокоренных-2025 (по видам спорта)
- Плавание – 5" золото" + 2 "серебро" + 1 "бронза" = 8 медалей
- Лыжные гонки – 2+2+1 = 5
- Биатлон – 2+1+2 = 5
- Сноубординг – 2+0+1 = 3
- Горнолыжный спорт – 1+2+0 = 3
- Гребля на тренажерах – 0+4+0 = 4
- Скелетон – 0+0+1 = 1
- Волейбол сидя – 0+0+1 = 1
В этом году украинцы в пятый раз принимали участие в Играх непокоренных (Invictus Games). Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или с инвалидностью на службе.
"Сине-желтые" показали второй лучший результат за всю историю выступлений украинской сборной на Играх непокоренных. Большее количество медалей (34) украинцы выиграли только на предыдущих соревнованиях, которые состоялись в 2023 году в немецком Дюссельдорфе.
По количеству золотых медалей (12) украинцы повторили национальный рекорд, установленный нашей командой на Играх непокоренных-2023.
Медали сборной Украины на Играх непокоренных
Торонто-2017: 8+3+3 (14)
Сидней-2018: 7+10+3 (20)
Гаага-2022: 5+5+6 (16)
Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)
Ванкувер, Уистлер-2025: 12+11+7 (30)
В общем медальном зачете Игр непокоренных-2025 сборная Украины заняла третье место. Победителем стала команда США, которая завоевала 55 наград, из которых 23 – золотые.
Медальный зачет Игр непокоренных-2025 (топ-5)
1. США – 23 "золото" + 18 "серебро" + 14 "бронза" = 55 медалей
2. Австралия – 19+12+5 = 36
3. Украина – 12+11+7 = 30
4. Великобритания – 11+15+12 = 38
5. Италия – 7+2+0 = 9
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