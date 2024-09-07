Украина завоевала 6 наград в девятый день Паралимпиады-2024: какое место в медальном зачете

Сборная Украины опустилась на одну строчку в медальном зачете по сравнению с предыдущим днем.

Украина завоевала шесть медалей в девятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В пятницу, 6 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

Единственное "золото" завоевал Егор Дементьев (велоспорт, шоссейная групповая гонка, класс C4-5).

"Серебро" завоевали Людмила Данилина (легкая атлетика, бег на 1500 м, класс T20), Денис Остапченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S3) и Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, баттерфляй, класс S11).

Бронзовыми призерами стали Максим Николенко (настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8) и Елена Федота-Исаева (фехтование, одиночный турнир, шпага, категория В).

По итогам девяти соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 67 медалей: 16 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых.

После девятого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете и продолжает идти пятой по количеству выигранных наград.

Возглавляет медальный зачет Паралимпиады-2024 с огромным отрывом Китай (83 золотые, 64 серебряные и 41 бронзовая медаль). Второе место занимает Великобритания (42+34+24). Топ-3 замыкает команда США (31+36+19).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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