Украина завоевала 7 наград в седьмой день Паралимпиады-2024: какая позиция в медальном зачете

Украинская сборная идет седьмой в медальном зачете и пятой по количеству наград.

Украина завоевала семь медалей в седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В среду, 4 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже четыре золотые и три серебряные награды.

"Золото" завоевали Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S7), Марина Поддубная, Алексей Вирченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавание, микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков) и Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F32).

"Серебро" выбороли Мария Шпатковская (легкая атлетика, толкание ядра, класс F46), Максим Веракса (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12) и Анна Стеценко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12).

По итогам семи соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 52 медали: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую.

После седьмого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины продолжает занимать седьмое место в медальном зачете и идти пятой по количеству выигранных наград.

Безоговорочным лидером медального зачета Паралимпиады-2024 остается Китай (62 золотые, 46 серебряных и 27 бронзовых медалей). На втором месте идет Великобритания (33+25+16). Топ-3 замыкает команда США (25+26+12).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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