Украина завоевала 8 наград в 4-й день Паралимпиады-2024 и приблизилась к топ-10 медального зачета

По количеству выигранных медалей сборная Украины разделяет третью позицию с США и Бразилией.

Украина завоевала восемь медалей в четвертый соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В воскресенье, 1 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже две золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград.

"Золото" завоевали Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T12) и Михаил Сербин (плавание, 100 м, спина, класс S11).

"Серебро" выборол Роман Полянский (академическая гребля, парные одиночки, класс PR1).

Бронзовыми призерами стали Евгений Богодайко (плавание, 100 м, брасс, класс SB6), Артем Колинько (боча, класс BC4), Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, спина, класс S11), Даниил Семенихин (плавание, 100 м, брасс, класс SB5) и Анна Гонтарь (плавание, 100 м, брасс, класс SB5).

По итогам четырех соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 27 медалей: три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых.

После четвертого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины поднялась в медальном зачете с 20-го на 11-е место, вплотную приблизившись к топ-10.

По количеству выигранных медалей сборная Украины делит третье место с США и Бразилией.

Уверенно лидировать в медальном зачете Паралимпиады-2024 продолжает Китай (33 золотые, 27 серебряных и 11 бронзовых медалей). На второй позиции осталась Великобритания (23+12+8). На третье место поднялась команда США (8+11+8).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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