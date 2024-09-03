Украина завоевала 8 наград в 5-й день Паралимпиады-2024 и ворвалась в топ-10 медального зачета

По количеству выигранных медалей сборная Украины располагается на пятой позиции.

Украина завоевала восемь медалей в пятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В понедельник, 2 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

"Золото" завоевали Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3) и Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м, класс T35).

Серебряными призерами стали Андрей Трусов (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S7) и Илья Яременко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13).

Бронзовые награды выбороли Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс Т36), и Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска, класс F51.

По итогам пяти соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 35 медалей: 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.

После пятого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины поднялась в медальном зачете с 11-го на десятое место. По количеству выигранных наград "сине-желтые" занимают пятую позицию.

Безоговорочным лидером медального зачета Паралимпиады-2024 является Китай (43 золотые, 30 серебряных и 14 бронзовых медалей). На втором месте идет Великобритания (29+15+10). Топ-3 замыкает команда США (13+19+10).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Читайте также:

Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Паралимпийские игры-2024: медальный зачет

Паралимпиада-2024: где в Украине смотреть трансляции соревнований