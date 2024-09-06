Украина завоевала 9 наград в восьмой день Паралимпиады-2024: какое место в медальном зачете

Украинская сборная продолжает идти седьмой в медальном зачете и пятой по количеству наград.

Украина завоевала девять медалей в восьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024.

В четверг, 5 сентября, украинские параатлеты завоевали в Париже две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград.

"Золото" завоевали Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс F35) и Наталья Николайчик (дзюдо, до 48 кг, класс J1).

"Серебро" выбороли Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 100 м, класс T12) и сборная по голболу, в состав которой входили Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков и Евгений Цыганенко.

Бронзовыми призерами стали Павел Баль (велоспорт, групповая гонка, класс H5), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, класс J1), Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, брасс, класс SB11), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, класс J2) и Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров, Ирина Пойда, Денис Остапченко, Вероника Коржова (плавание, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков).

По итогам восьми соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже 61 медаль: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых.

После восьмого дня Паралимпиады-2024 сборная Украины продолжает занимать седьмое место в медальном зачете и идти пятой по количеству выигранных наград.

Безоговорочным лидером медального зачета Паралимпиады-2024 остается Китай (74 золотых, 55 серебряных и 37 бронзовых медалей). На втором месте идет Великобритания (36+29+19). Топ-3 замыкает команда США (27+33+17).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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