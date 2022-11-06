Украина завоевала "бронзу" на чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике

Игорь Радивилов стал призером планетарного первенства в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2022, который завершается в Ливерпуле.

Наш 30-летний соотечественник показал третий результат в опорном прыжке, набрав 14,733 балла.

"Золото" соревнований в этой дисциплине выиграл армянин Артур Давтян (15,05), а "серебро" – филиппинец Карлос Юло (14,95).

Игорь Радивилов приносит Украине медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, продолжающейся в Ливерпуле (Великобритания).



30-летний уроженец Мариуполя показал третий результат в опорном прыжке, набрав сумму баллов 14.733.



World Challenge Cup ART #НОК pic.twitter.com/fPXJ28YeON — НОК Украины (@OlympicUA) November 6, 2022

Для Радивилова эта медаль мирового первенства стала четвертой в карьере. Ранее он поднимался на пьедестал ЧМ в опорном прыжке в 2014 ("серебро"), 2017 ("серебро") и 2019 ("бронза") годах.

Отметим. что "бронза" Радивилова стала единственной медалью сборной Украины на чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике.

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