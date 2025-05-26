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Украина завоевала четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду и возглавляет медальный зачет
Кирилл Болюх и Ксения Байло триумфовали в миксте прыжков с 10-метровой платформы.
Сборная Украины завоевала четвертую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.
Кирилл Болюх и Ксения Байло стали лучшими в смешанных соревнованиях по прыжкам с 10-метровой платформы.
За свое выступление украинский дуэт получил 308,34 балла. "Серебро" выиграла Италия (298,74 балла), "бронзу" взяла Германия (297,00 балла).
Для Болюха и Байло это второе подряд "золото" в этой дисциплине. Они защитили звание чемпионов Европы в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой платформы.
Сборная Украины с четырьмя золотыми наградами продолжает возглавлять медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду.