Украина завоевала четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду и возглавляет медальный зачет

Кирилл Болюх и Ксения Байло / © Associated Press

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Сборная Украины завоевала четвертую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.

Кирилл Болюх и Ксения Байло стали лучшими в смешанных соревнованиях по прыжкам с 10-метровой платформы.

За свое выступление украинский дуэт получил 308,34 балла. "Серебро" выиграла Италия (298,74 балла), "бронзу" взяла Германия (297,00 балла).

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Для Болюха и Байло это второе подряд "золото" в этой дисциплине. Они защитили звание чемпионов Европы в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Сборная Украины с четырьмя золотыми наградами продолжает возглавлять медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду.