Украина завоевала четвертое "золото" на Паралимпиаде-2024

Денис Остапченко стал паралимпийским чемпионом в плавании.

Пловец Денис Остапченко принес Украине четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Он финишировал первым в заплыве на дистанции 50 метров на спине (класс S3) с результатом 45,16 секунды.

"Серебро" взял немец Джозая Топф (47,06 секунды), а бронзовым призером стал еще один украинец Сергей Паламарчук (50,48 секунды).

Для Остапченко это второе в карьере "золото" на Паралимпиадах. На Играх-2020 в Токио он триумфовал на 200-метровке вольным стилем.

Еще одну медаль в пятый соревновательный день Паралимпиады-2024 для Украины завоевал Андрей Трусов – "серебро" в плавании на 400-метровке вольным стилем (класс S7).

Это вторая медаль Трусова на Паралимпиаде в Париже. Он также завоевал "серебро" на 200-метровке комплексным стилем.

Таким образом, в копилке сборной Украины на нынешних Паралимпийских играх уже 30 медалей – 4 золотые, 11 серебряных и 15 бронзовых.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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