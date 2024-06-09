Украина завоевала четвертую медаль на чемпионате Европы-2024 по легкой атлетике

Михаил Кохан стал бронзовым призером континентального первенства в метании молота.

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике, который проходит в итальянском Риме.

В финале континентального первенства 23-летний украинец показал третий результат – 80,18 метра.

"Золото" Евро-2024 в этой дисциплине завоевал поляк Войцех Новицки (80,95 метра). Серебряным призером стал венгр Бенце Халас (80,48 метра).

Для Кохана это первая в карьере медаль на уровне чемпионата Европы.

В целом в копилке сборной Украины уже четыре награды на Евро-2024 по легкой атлетике: одна золотая и три бронзовые.

Ранее Ярослава Магучих завоевала "золото" ЧЕ-2024 в прыжках в высоту, а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой. Также Людмила Оляновская выиграла "бронзу" в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Читайте также:

Магучих стала чемпионкой Евро-2024 по легкой атлетике, Геращенко завоевала "бронзу"

Мегаэпический финиш: Украина завоевала первую медаль на Евро-2024 по легкой атлетике (видео)

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Геращенко завоевала "бронзу"