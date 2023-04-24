Украина завоевала дебютные медали сезона на Кубке мира по художественной гимнастике

В копилке нашей команды "серебро" и "бронза".

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две медали на Кубке мира в азербайджанском Баку.

Виктория Оноприенко выиграла "серебро" в упражнениях с булавами. По итогам финала украинка набрала 32,650 балла. Ее опередила только Стилиана Николова из Болгарии – 34,150 балла.

Другую награду, бронзовую, команда Украины завоевала в групповых упражнениях с пятью обручами. В финале судьи оценили выступление украинок в 33,350 балла. "Золото" в этой дисциплине выборол Израиль – 34,950 балла, а "серебро" завоевала команда Китая – 34,650 балла.

Добавим, что в Баку сборная Украины завоевала первые медали в этом сезоне Кубка мира. На трех прошлых этапах "сине-желтые" не выиграли ни одной награды.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала две медали по греко-римской борьбе на чемпионате Европы-2023.

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