Украина завоевала десятое "золото" и восьмой двойной подиум Паралимпиады-2024

Украина завоевала десятое "золото" на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Пловец Ярослав Денисенко триумфовал на 100-метровке вольным стилем (класс S12).

Другой украинец Максим Веракса финишировал вторым и завоевал "серебро". Еще один наш соотечественник Илья Яременко стал седьмым.

В финале Денисенко преодолел дистанцию за 53,11 секунды, а Веракса за 53,64 секунды. Замкнул тройку призеров Раман Салей из Азербайджана – 53,65 секунды. Яременко показал результат 54,63 секунды.

Для Денисенко это уже вторая медаль нынешней Паралимпиады. Ранее он завоевал "бронзу" в плавании на 100-метровке на спине (класс S12).

Отметим, что это уже восьмой двойной подиум для украинских паралимпийцев на Играх-2024.

Кроме того, Украина в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2024 уже имеет еще две награды. Пловчиха Анна Стеценко завоевала "серебро" на 100-метровке вольным стилем (класс S12) – это ее третья медаль на Играх в Париже. А легкоатлетка Мария Шпатковская стала серебряной призеркой в толкании ядра (класс F46).

Суммарно на счету нашей команды уже 49 медалей на Паралимпиаде-2024: 10 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая.

Украина занимает восьмое место в медальном зачете и идет шестой по количеству выигранных наград.

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Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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