Украина завоевала две медали на ЧЕ-2022 по борьбе и обеспечила себе еще две

Украина завоевала две медали на ЧЕ-2022 по борьбе и обеспечила себе еще две

Хоменец стала серебряным призером соревнований.

Женская сборная Украины по борьбе завоевала первые две медали на проходящем в Будапеште Чемпионате Европы-2022.

Украинка Александра Хоменец завоевала "серебро" чемпионата. В финале весовой категории до 55 кг 18-летняя украинка проиграла румынцы Андреас Беатрис Ани (5:7). Отметим, что Хоменец – действующий бронзовый призер чемпионата мира.

Бронзовую медаль в категории до 68 кг добыла Алла Белинская, преодолевшая чешку Аделу Ганзличкову (5:2).

Также украинки обеспечили себе две медали на ЧЕ. Алина Грушина-Акобия пробилась в финал в категории до 57 кг, Татьяна Рижко – в категории до 65 кг. Илона Прокопенюк будет бороться за "бронзу" в категории до 62 кг.

Финалы в этих категориях пройдут завтра, 1 апреля.

Читайте также:

ФИФА запретила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения президента УАФ (видео)

Зозуля вместе с другими украинскими футболистами помог врачам из Днепра (фото)

Поможет на дипломатическом фронте: Владимир Кличко отправился на переговоры в Германию