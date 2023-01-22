Украина завоевала две медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде

Сборная Украины выиграла две награды в первый день соревнований на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в канадском Ле-Реле.

В копилку нашей команды бронзовые медали положили Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский.

Новосад в суперфинале выполнила двойное сальто с тремя винтами, заработав за свое выступление 86,71 балла. Анастасия уступила только канадке Марион Тено (96,23 балла) и американке Эшли Колдвелл (92,00 балла). Еще одна украинка Ольга Полюк заняла четвертое место с результатом 71,34 балла.

В мужской суперфинал из украинцев сумел пробиться только Дмитрий Котовский. Наш соотечественник с оценкой 120,81 балла был очень близок к завоеванию золотой награды, но все же должен был довольствоваться "бронзой", уступив американцу Квину Делинджеру (122,62 балла) и швейцарцу Ноэ Роту (121,24 балла).

Отметим, что для Котовского это первый личный пьедестал в карьере на уровне Кубка мира по лыжной акробатике.

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