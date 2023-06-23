Украина завоевала еще две медали в гребле на Европейских играх-2023

В этой дисциплине у "сине-желтых" уже четыре награды.

Сборная Украины завоевала еще две медали Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове. Два "серебра" были добыты в гребле.

Первое "серебро" Европейских игр-2023 нашей стране принесли Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин и Игорь Трунов в байдарке-четверке на дистанции 500 метров

Украинский экипаж пропустил вперед только команду Испании, "бронзу" выиграла Сербия.

Отметим, что Кухарик и Трунов завоевали уже вторую медаль на турнире. Ранее они выиграли "золото" на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Другую серебряную награду для Украины завоевала Людмила Лузан в гребле на каноэ-одиночке на 200-метровке.

В финале она преодолела дистанцию за 46,937 секунды. Победу одержала полька Дорота Боровская (46,653), "бронзу" получила испанка Мария Кобера (47,441).

Для Лузан это вторая медаль Евроигр-2023. В первый соревновательный день она завоевала "золото" на каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Валерией Теретой.

Таким образом, наша сборная по гребле выиграла уже четыре награды на Европейских играх-2023. Всего на соревнованиях в Кракове "сине-желтые" уже имеют восемь медалей: 4 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы".

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Следует отметить, что эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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