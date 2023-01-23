Украина завоевала еще две награды на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад принесли в копилку "сине-желтых" еще по одной медали.

Сборная Украины выиграла две награды в заключительный соревновательный день на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в канадском Ле-Реле.

У мужчин "серебро" завоевал Дмитрий Котовский, а Анастасия Новосад стала бронзовой призеркой среди женщин.

В финале Котовский получил за свой прыжок 119,91 балла. Его опередил только швейцарец Ноэ Рот (124,43 балла). Топ-3 замкнул американец Кристофер Лиллис (118,55 балла).

Новосад за свое выступление в финале заработала 90,59 балла. Анастасия уступила только австралийке Лауре Пил (109,15 балла) и американке Эшли Колдвелл (93,06 балла).

Таким образом, на этапе Кубка мира в Канаде "сине-желтые" всего завоевали четыре награды. В первый день соревнований Котовский и Новосад выиграли бронзовые медали.

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