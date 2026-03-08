- Дата публикации
Украина завоевала еще один двойной подиум на Паралимпиаде-2026
Сразу пять украинских парабиатлонистов финишировали в топ-6 индивидуальной гонки в классе с нарушением зрения на Паралимпиаде-2026.
Украина завоевала еще один двойной подиум на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
В парабиатлоне в индивидуальной гонке в классе спортсменов с нарушением зрения "серебро" выиграл Максим Мурашковский, а Дмитрий Суярко стал бронзовым призером.
В этой гонке выступили пять украинцев и все они финишировали в топ-6. Ярослав Решетинский занял 4-е место, Александр Казик — 5-е, Анатолий Ковалевский — 6-е.
Теперь в копилке "сине-желтых" уже 10 наград Паралимпиады-2026: три золотые, две серебряные и пять бронзовых. Украина идет второй в медальном зачете, уступая только Китаю (8+5+3).
Отметим. что Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.