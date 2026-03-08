Украина завоевала еще один двойной подиум на Паралимпиаде-2026

Дмитрий Суярко / © Associated Press

Украина завоевала еще один двойной подиум на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В парабиатлоне в индивидуальной гонке в классе спортсменов с нарушением зрения "серебро" выиграл Максим Мурашковский, а Дмитрий Суярко стал бронзовым призером.

В этой гонке выступили пять украинцев и все они финишировали в топ-6. Ярослав Решетинский занял 4-е место, Александр Казик — 5-е, Анатолий Ковалевский — 6-е.

Теперь в копилке "сине-желтых" уже 10 наград Паралимпиады-2026: три золотые, две серебряные и пять бронзовых. Украина идет второй в медальном зачете, уступая только Китаю (8+5+3).

Отметим. что Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.