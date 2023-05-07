Украина завоевала еще одно "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины выиграла третью награду на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье. Украинская команда завоевала "золото" в акробатической группе.

Нашу команду представляли Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Влада и Марина Алексеивы.

Судьи оценили выступление украинок самым высоким баллом – 260,2750. "Сине-желтые" в борьбе за победу опередили команды США (252,0000) и Китая (247,0583).

Для Украины это уже вторая золотая медаль на этапе Кубка мира в Монпелье. Ранее Марина и Владислава Алексеивы завоевали "золото" в произвольном дуэте.

Еще одну медаль на соревнованиях в Монпелье нашей стране принесла Марта Федина, которая выиграла "серебро" в сольной технической программе.

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