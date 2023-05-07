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Украина завоевала еще одно "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
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Украина завоевала еще одно "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию / Фото: Associated Press

"Сине-желтые" стали лучшими в акробатической группе.

Сборная Украины выиграла третью награду на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье. Украинская команда завоевала "золото" в акробатической группе.

Нашу команду представляли Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Влада и Марина Алексеивы.

Судьи оценили выступление украинок самым высоким баллом – 260,2750. "Сине-желтые" в борьбе за победу опередили команды США (252,0000) и Китая (247,0583).

Для Украины это уже вторая золотая медаль на этапе Кубка мира в Монпелье. Ранее Марина и Владислава Алексеивы завоевали "золото" в произвольном дуэте.

Еще одну медаль на соревнованиях в Монпелье нашей стране принесла Марта Федина, которая выиграла "серебро" в сольной технической программе.

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Дата публикации
Просмотры
96
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