Украина завоевала еще одну медаль ЧЕ-2022 в прыжках в воду

В Риме продолжается чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины завоевала четвертую награду.

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали "серебро" на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

16-летний Среда и 15-летний показали второй результат в синхронных прыжках в воду из 10-метровой вышки

Чемпионами стали британские прыгуны в воду, а третье место заняли представители Германии.

Для украинских прыгунов это уже третья медаль на турнире. Ранее "серебро" завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте , София Лискун в паре с Алексеем Середой стала вицечемпионкой Европы среди смешанных пар , а также добыла в борьбе "серебро" в прыжках с 10-метровой вышки.

Для всей сборной Украины это уже 13-я медаль на чемпионате Европы-2022. Ранее восемь золотых наград принесли спортсменки в артистическом плавании. Еще одно "золото" получил пловец Михаил Романчук в заплыве свободным стилем на 1500 метров.

Чемпионат Европы продолжается в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования по прыжкам в воду состоятся с 15 по 21 августа.

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