Украина завоевала еще одну медаль на Паралимпийских играх-2026

Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Парабиатлонист Тарас Радь стал бронзовым призером индивидуальной гонки в классе сидя.

Это вторая медаль Радя на Паралимпиаде-2026. Накануне он завоевал "золото" в спринтерской гонке.

Это уже седьмая медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. В активе "сине-желтых" теперь три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Наша сборная возглавляет медальный зачет.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.