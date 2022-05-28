Украина завоевала историческое "золото" чемпионата Европы по джиу-джитсу

Украинка Богдана Голуб впервые в истории победила на чемпионате Европы по джиу-джитсу, который проходит в израильском городе Нагария.

Голуб победила в системе не-ваза (вид борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу соперника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок).

Вицечемпионкой Европы стала спортсменка из Израиля, а бронзовые медали завоевали представительницы Франции и Швейцарии.

Украинка выступает в весовой категории до 63 кг. Это золото чемпионата Европы по джиу-джитсу стало первым в истории Украины.

Напомним, что украинские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы-2022, который продолжается в турецком Газиантепе.

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