ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Украина завоевала максимум лицензий на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике

В лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх нашу страну будут представлять восемь спортсменов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Окипнюк

Александр Окипнюк / © Associated Press

Сборная Украины завоевала максимальное количество лицензий на зимнюю Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Путем перераспределения квот от Италии, не имеющей ни одного квалифицированного лыжного акробата для участия в олимпийском турнире, Украина получила дополнительную, четвертую лицензию среди женщин.

Благодаря этому место в сборной на грядущей Олимпиаде получила Нелли Попович, которая перед этим была первой непроходной на Игры.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике

  • Мужчины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

  • Женщины: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

Украина – одна из трех стран, которая имеет максимальное количество лицензий на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике. Остальные две – США и Китай.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie