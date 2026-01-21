Украина завоевала максимум лицензий на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике

Александр Окипнюк / © Associated Press

Сборная Украины завоевала максимальное количество лицензий на зимнюю Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Путем перераспределения квот от Италии, не имеющей ни одного квалифицированного лыжного акробата для участия в олимпийском турнире, Украина получила дополнительную, четвертую лицензию среди женщин.

Благодаря этому место в сборной на грядущей Олимпиаде получила Нелли Попович, которая перед этим была первой непроходной на Игры.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике

Мужчины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

Женщины: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

Украина – одна из трех стран, которая имеет максимальное количество лицензий на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике. Остальные две – США и Китай.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.