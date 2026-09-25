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Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы-2026 по боксу
Эльвин Алиев триумфовал в весе до 65 кг.
Украинский боксер Эльвин Алиев стал чемпионом Европы-2026.
В финальном поединке в весе до 65 кг он досрочно победил француза Гюго Гро.
С первых секунд финального боя украинский боксер пошел вперед и мощной серией нанес сопернику из Франции рассечение. Эльвин продолжал давить и работать в атаке, не оставляя сопернику возможности переломить ход поединка.
В конце концов, бой был остановлен уже в первом раунде из-за невозможности француза продолжать поединок.
Алиев стал первым украинским чемпионом Европы среди мужчин с 2019 года, когда титул завоевал Александр Хижняк.
Для Украины это первое "золото" чемпионата Европы-2026. Ранее Анна Охота завоевала "серебро" (вес до 48 кг), а бронзовыми призерами стали Павел Иллюша (до 80 кг) и Ирина Луцак (до 80 кг).
Также как минимум "серебро" в весе до 60 кг гарантировал Айдер Абдураимов. В пятницу, 25 сентября, он будет боксировать в финале с представителем Болгарии Радославом Росеновым.
Чемпионат Европы-2026 по боксу проходит с 15 по 26 сентября в Софии, Болгария. Медали будут разыграны в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.
С четырьмя наградами (одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы") сборная Украины занимает второе место в медальном зачете чемпионата Европы перед заключительным днем соревнований в пятницу, 25 сентября.
Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу мобилизовали в ВСУ.