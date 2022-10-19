Украина завоевала первое "золото" чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе

Украинский стрелок Павел Коростылев выиграл "золото" на чемпионате мира-2022, который проходит в египетском Каире.

Украинец стал лучшим в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров.

Это уже вторая медаль Коростылева на этом ЧМ. Ранее он завоевал "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Кроме того, сегодня "серебро" завоевали Сергей Кулиш и Дарья Тихова, показавшие в миксте второй результат в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки (50 м).

Таким образом, в копилке сборной Украины уже 5 медалей ЧМ-2022. Накануне Виктор Банькин стал бронзовым призером в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета (50 м), а Иван Ткаленко, Даниил Гриник и Алексей Вятчин завоевали "серебро" в командном юниорском первенстве в упражнении МГ-6.

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