Украина завоевала первое "золото" Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2023

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2023 года.

Золотую награду в спринтерской гонке по биатлону выиграла Александра Меркушина.

Меркушина безупречно отработала на стрельбе лежа и заработала один круг штрафа на стойке. Впрочем, это не помешало нашей соотечественнице выиграть гонку с солидным запасом в 44 секунды.

"Серебро" в спринте завоевала француженка Лола Буго, а "бронзу" взяла чешка Илона Плехачева.

Еще две украинки Татьяна Тарасюк и Валерия Шейгас не допустили ни одного промаха на обеих огневых рубежах и в итоге финишировали на 18-м и 23-м местах.

В мужском спринте на ЕЮОФ-2023 триумфовал словенец Павел Троер. Вторую позицию занял поляк Якуб Потонец, а замкнул тройку призеров француз Жудикаэль Перрилья Боттон.

Лучший результат среди украинцев в мужском спринте показал Иван Стеблина, финишировавший 21-м. Остальные украинцы не попали в топ-40: Николай Грущак стал 44-м, а Андрей Лысенко занял 58-е место.

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