Украина завоевала первое "золото" на чемпионате мира-2025 по борьбе

Алла Белинская / © uww.org

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира-2025 по борьбе, который проходит в хорватском Загребе.

Чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг стала Алла Белинская.

На пути к "золоту" Белинская одолела хорватку Веронику Вильк (4:0), француженку Полен Денис Лекарпентье (4:2) и Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана (11:6), а в финале была сильнее Нерсин Баш из Турции (6:0).

Это первая медаль мирового первенства в карьере Белинской и первое "золото" для Украины на ЧМ-2025 по борьбе.

Добавим, что в этом году Алла также стала чемпионкой Европы по борьбе.

Всего в копилке украинской сборной сейчас две медали на ЧМ-2025 по борьбе. Ранее Мария Винник завоевала "серебро" в весовой категории до 59 кг.