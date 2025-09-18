- Дата публикации
Украина завоевала первое "золото" на чемпионате мира-2025 по борьбе
Алла Белинская впервые в карьере триумфовала на мировом первенстве.
Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира-2025 по борьбе, который проходит в хорватском Загребе.
Чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг стала Алла Белинская.
На пути к "золоту" Белинская одолела хорватку Веронику Вильк (4:0), француженку Полен Денис Лекарпентье (4:2) и Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана (11:6), а в финале была сильнее Нерсин Баш из Турции (6:0).
Это первая медаль мирового первенства в карьере Белинской и первое "золото" для Украины на ЧМ-2025 по борьбе.
Добавим, что в этом году Алла также стала чемпионкой Европы по борьбе.
Всего в копилке украинской сборной сейчас две медали на ЧМ-2025 по борьбе. Ранее Мария Винник завоевала "серебро" в весовой категории до 59 кг.