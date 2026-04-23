ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Украина завоевала первое "золото" на Евро-2026 по борьбе

Оксана Ливач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе.

Автор публикации
Максим Приходько
Комментарии
Оксана Ливач

Оксана Ливач / United World Wrestling

Сборная Украины по борьбе завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы-2026.

Оксана Ливач триумфовала в весовой категории 50 кг. В финале наша соотечественница одолела бронзовую призерку чемпионата мира 2025 года Эвин Демирхан из Турции.

Для Ливач это "золото" стало третьим в карьере на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала на континентальном первенстве в 2019 и 2025 годах, а в 2020-м и 2023-м завоевала "серебро".

Всего в копилке сборной Украины уже пять медалей Евро-2026 по борьбе — одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы".

Медали Украины на Евро-2026 по борьбе

  • "Золото": Оксана Ливач (50 кг)

  • "Серебро": Лилия Маланчук (55 кг)

  • "Бронза": Ярослав Фильчаков (87 кг), Михаил Вишнивецкий (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг)

Ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы-2026.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie