Украина завоевала первое "золото" на Евро-2026 по борьбе

Оксана Ливач / United World Wrestling

Сборная Украины по борьбе завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы-2026.

Оксана Ливач триумфовала в весовой категории 50 кг. В финале наша соотечественница одолела бронзовую призерку чемпионата мира 2025 года Эвин Демирхан из Турции.

Для Ливач это "золото" стало третьим в карьере на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала на континентальном первенстве в 2019 и 2025 годах, а в 2020-м и 2023-м завоевала "серебро".

Всего в копилке сборной Украины уже пять медалей Евро-2026 по борьбе — одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы".

Медали Украины на Евро-2026 по борьбе

"Золото": Оксана Ливач (50 кг)

"Серебро": Лилия Маланчук (55 кг)

"Бронза": Ярослав Фильчаков (87 кг), Михаил Вишнивецкий (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг)

Ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы-2026.