Украина завоевала первое "золото" на Паралимпийских играх-2026

Тарас Радь / © Associated Press

Украина завоевала первую золотую медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте в классе сидя.

В борьбе за "золото" Радь опередил двух представителей Китая. В шаге от пьедестала остановился еще один украинец — Василий Кравчук.

Всего в гонке выступили пять украинских спортсменов. Все они финишировали в топ-15.

Паралимпиада-2026. Парабиатлон, мужской спринт

1. Тарас Радь (Украина, 0+0) 19:55.5 минуты

2. Лю Ментао (Китай, 0+0)+9.3

3. Лю Цзисюй (Китай, 0+0)+17.6

4. Василий Кравчук (Украина, 0+0) +31.5

…

9. Александр Алексик (Украина, 0+0) +1:00.3

12. Павел Баль (Украина, 1+1) +1:32.9

15. Григорий Шимко (Украина, 1+2) +2:38.2

Для Радя это второе паралимпийское "золото" в карьере. На играх-2022 в Пекине он стал чемпионом гонки на 12,5 км.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Отметим, что в пятницу, 6 марта, состоялась церемония открытия Паралимпиады-2026, которую Украина полностью бойкотировала из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.