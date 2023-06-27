Украина завоевала первое "золото" в пулевой стрельбе на Европейских играх-2023

Павел и Юлия Коростылевы победили в миксте стрельбы из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Сборная Украины завоевала еще одну золотую медаль Европейских игр-2023, которые проходят в польском Кракове. Чемпионами в пулевой стрельбе стали Павел и Юлия Коростылевы.

Наши спортсмены триумфовали в миксте стрельбы из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

В финале украинский дуэт со счетом 16:6 победил команду Чехии, которую представляли Матей Рампула и Альзбета Дедова.

Это вторая медаль украинских стрелков на Европейских играх-2023. Ранее Елена Костевич выборола "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Павел выиграл свою вторую награду Европейских игр после "бронзы" в стрельбе с 25 метров в паре с Костевич на Европейских играх-2019. В свою очередь, Юлия завоевала дебютную медаль Евроигр в карьере.

Таким образом, на Европейских играх-2023 сборная Украины уже имеет 26 наград: 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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