Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала победительницей масс-старта-60 на юношеском чемпионате мира-2026.

21-летняя украинка благодаря высокой скорости на дистанции финишировала первой, несмотря на три штрафных круга — по одному на трех огневых рубежах.

Это вторая медаль Меркушиной на юношеском чемпионате мира-2026. Ранее она завоевала "серебро" индивидуальной гонки.

Для Украины — это четвертая медаль на юношеском чемпионате мира по биатлону-2026 и первая золотая награда.

Юношеский ЧМ-2026 по биатлону (масс-старт-60, женщины)

1. Александра Меркушина (Украина, 1+0+1+1) 29:17.1

2. Эстер Вольфа (Латвия, 1+2+0+1) +19.9

3. Эльза Блейделе (Латвия, 0+3+0+1) +36.9

4. Силье Берг-Кнутсен (Норвегия, 0+1+1+1)+40.5

5. Карлотта Гаутеро (Италия, 0+1+2+0) +55.6

6. Инка Гамалайнен (Финляндия, 1+2+1+0) +58.8

...

21. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+2+0+1) +2:28.7

22. Полина Пуцко (Украина, 0+1+1+0) +2:46.7

27. Ксения Приходько (Украина, 0+1+2+1) +3:18.0

