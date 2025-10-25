- Дата публикации
Украина завоевала первую медаль чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике
Назар Чепурный выборол "бронзу" мирового первенства в опорном прыжке.
Украинец Назар Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
23-летний уроженец Черкасс занял третье место в финале с результатом 14,483 балла.
Чемпионом мира стал филиппинец Карлос Юло (14,866 балла), а серебряную медаль завоевал армянин Артур Давтян (14,833 балла).
Для Чепурного это вторая медаль в карьере на уровне чемпионатов мира. В 2023 году он выиграл "бронзу" в опорном прыжке на планетарном первенстве в Антеверпене.
Медаль Чепурного – единственная для Украины на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).
Ранее сообщалось, что украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, обойдя команду "нейтральных" спортсменок с российскими паспортами.