Проспорт
68
1 мин

Украина завоевала первую медаль чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике

Назар Чепурный выборол "бронзу" мирового первенства в опорном прыжке.

Максим Приходько
Назар Чепурный

Назар Чепурный / © Associated Press

Украинец Назар Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

23-летний уроженец Черкасс занял третье место в финале с результатом 14,483 балла.

Чемпионом мира стал филиппинец Карлос Юло (14,866 балла), а серебряную медаль завоевал армянин Артур Давтян (14,833 балла).

Для Чепурного это вторая медаль в карьере на уровне чемпионатов мира. В 2023 году он выиграл "бронзу" в опорном прыжке на планетарном первенстве в Антеверпене.

Медаль Чепурного – единственная для Украины на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Ранее сообщалось, что украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, обойдя команду "нейтральных" спортсменок с российскими паспортами.

