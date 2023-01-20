Украина завоевала первую медаль Гран-при по пулевой стрельбе в Хорватии

Павел Коростылев стал обладателем "серебра".
Украинец Павел Коростылев завоевал серебряную награду на турнире серии Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке.
25-летний уроженец Львова стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В решающем раунде украинец уступил швейцарцу Джейсону Солари – 7:19. "Бронзу" выиграл представитель Армении Беник Хлгатян.
"Серебро" Коростылева стало для Украины первой медалью на Гран-при в Осиеке. Соревнования продлятся до субботы, 21 января.
Ранее Коростылев стал многократным медалистом чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе, который состоялся в египетском Каире.
На планетарном первенстве Павел завоевал "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже, а также завоевал "золото" в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров.
Кроме того, вместе с Еленой Костевич он выиграл "бронзу" в миксте в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.
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