Украина завоевала первую медаль Гран-при по пулевой стрельбе в Хорватии

Украинец Павел Коростылев завоевал серебряную награду на турнире серии Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке.

25-летний уроженец Львова стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В решающем раунде украинец уступил швейцарцу Джейсону Солари – 7:19. "Бронзу" выиграл представитель Армении Беник Хлгатян.

"Серебро" Коростылева стало для Украины первой медалью на Гран-при в Осиеке. Соревнования продлятся до субботы, 21 января.

Ранее Коростылев стал многократным медалистом чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе, который состоялся в египетском Каире.

На планетарном первенстве Павел завоевал "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже, а также завоевал "золото" в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров.

Кроме того, вместе с Еленой Костевич он выиграл "бронзу" в миксте в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

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